М.Цимбалюк: Економічний форум – найважливіша подія року в економічному житті Західної України

Львів.10 жовтня. УНІАН. XІ Міжнародний економічний форум у Трускавці має стати майданчиком, де ми побачимо нові проекти в області, продемонструємо реалізацію тих, які вже працюють тут. Про це розповів голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк в інтерв’ю для суспільно-політичного Інтернет-ресурсу «Полеміка».

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, М.Цимбалюк повідомив, що за 11 років від моменту свого заснування Міжнародний економічний форум став потужною національною та міжнародною платформою, відкритою для компетентного обговорення важливих проблем, пов’язаних із конкурентоздатністю регіонів, їхнім економічним зростанням і стратегічним розвитком.

«Цей захід вважають найважливішою подією року в економічному житті Західної України. В ньому беруть участь близько 600 учасників із 15-17 країн світу. Найбільше гостей, як правило, прибуває з Польщі. Приїздять також делегації з Росії, Чеської Республіки, Угорщини, Словаччини, Білорусі, Румунії, Німеччини, Австрії, Італії, Китаю, США, Канади й інших. Учасниками Форуму є керівники областей чи регіонів тих чи інших держав, представники урядів держав. Близько 35-40% становлять представники бізнесу та неурядових організацій» - зазначив М.Цимбалюк.

Михайло Цимбалюк також повідомив, що на XІ Міжнародному економічному форумі наскрізною темою стане проведення національного проекту «Олімпійська надія 2022» на Львівщині. Заплановано засідання окремої секції, представлення основних очікувань від проведення олімпіади.

«Ми запросили на Форум також Прем’єр-міністра України Миколу Азарова та першого заступника глави адміністрації Ірину Акімову. Думаємо, рівень буде не нижчим. Очікуємо, що все-таки буде прем’єр, віце-прем’єр. Це підніме рівень самого представництва учасників» - сказав М.Цимбалюк.