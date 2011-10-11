На Львівщині затримано рибалок-браконьєрів
09:48, 11 жовтня 2011Львів
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Займалися промисловим виловом
Львів. 11 жовтня. УНІАН. На Добротвірському водосховищі у рибалок, які займалися промисловим виловом риби, виявлено в човні 2 сітки ставні без бірок (викориристання яких в Україні заборонено). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.
На порушників складено 2 протоколи про адмінправопорушення. Готуються матеріали для передачі в судові органи.
Також, порушення правил рибальства було зафіксовано на території водосховища Глинна Наварія. Інспектори затримали громадянина, який здійснював незаконний вилов риби з допомогою сіток. На порушника складено протокол. Проведено розрахунок збитків. Матеріали передано в суд.
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