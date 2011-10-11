Цимбалюк зустрівся із першим заступником Табачника

Львів. 11 жовтня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся із першим заступником Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Євгеном Сулімою, який прибув у Львів для участі в урочистій академії з нагоди 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час зустрічі сторони обговорили питання добудови шкіл та дошкільних навчальних закладів Львівської області, готовність навчальних закладів Львівщини до опалювального сезону, а також питання забезпечення шкільними автобусами.

Михайло Цимбалюк поінформував Євгена Суліму про обласну програму «Шкільний автобус»: «Якщо район закупляє один автобус, то цьому району купується ще два автобуси: один – за кошти обласного бюджету та один – за кошти державного бюджету України», - повідомив Михайло Цимбалюк.

Він висловив переконання, що до грудня цього року будуть придбані шкільні автобуси для віддалених районних шкіл.