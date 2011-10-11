До Львова прибув Маршалок Сейму Польщі Ґжеґож Схетина

Львів. 11 жовтня. УНІАН Сьогодні до Львова з робочим візитом прибув Маршалок Сейму Республіки Польща Ґжеґож Схетина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

В аеропорту високого гостя зустріли голова Верховної Ради України Володимир Литвин, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, Львівський міський голова Андрій Садовий та інші посадовці.

Ґжеґож Схетина в рамках робочої поїздки у Львів покладе квіти до Могили невідомого солдата та пам’ятника УГА на Личаківському кладовищі та відвідає будівлю кам’яниці №4 на вулиці Личаківській.

Також Маршалок Сейму Республіки Польща проведе зустріч із головою Верховної Ради України Володимиром Литвином у Дзеркальній залі Палацу Потоцьких та візьме участь в Урочистій академії з нагоди 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка, яка відбудеться у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької.