Офіційний курс валют на 13 жовтня

Дані Нацбанку

Львів. 13 жовтня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 797.3700 (на 12 жовтня - 797.2700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR - 1097.6595 (на 12 жовтня - 1084.8453) 10 RUB - 2.5382 (на 12 жовтня - 2.5369) 100 PLN - 255.620 (на 12 жовтня - 250.6343).

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