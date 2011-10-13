На Львівській митниці порушено 13 справ про контрабанду

Львів. 13 жовтня. УНІАН. На Львівській митниці з початку року порушено 13 кримінальних справ про контрабанду. Про це заявив начальник Львівської митниці Денис Пудрик під час зустрічі із журналістами.

Вартість предметів контрабанди, за словами головного митника Львівщини, становить майже 16 млн. грн. Підрозділи митниці виявили й припинили 1 747 випадків порушень митних правил, вартість предметів правопорушень становить понад 153 млн.грн.

Предметами контрабанди були автотехніка, оргтехніка, мобільні телефони, цигарки, зброя, наркотики тощо.