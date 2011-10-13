Львівська митниця перерахувала до держбюджету 3,2 млрд. грн.

Львів. 13 жовтня. УНІАН. З початку року Львівська митниця перерахувала до держбюджету податків та зборів на суму 3 млрд. 18 млн. грн., що на 624 млн. грн. (на 26,1%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це заявив начальник Львівської митниці Денис Пудрик під час зустрічі із журналістами.

Зокрема, за словами Дениса Пудрика, у вересні цього року перераховано до Держбюджету податків та зборів у сумі 405 млн. грн., що на 37 млн. грн. (на 10,2%) більше, ніж у вересні 2010 року.

Суб`єкти господарської діяльності, які акредитовані у Львівській митниці, упродовж дев’яти місяців цього року перемістили через митний кордон України товарів на понад 20,7 млрд. грн. Порівняно з січнем-вереснем минулого року цей обсяг збільшився більш як на 30%.