На Львівщині судитимуть за хабар лікаря-нарколога

Львів. 13 жовтня. УНІАН. Прокуратура Львівської області затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі про обвинувачення лікаря-нарколога обласного комунального закладу Львівської обласної ради "Львівського обласного державного клінічного наркологічного диспансеру" щодо одержання хабара та підроблення офіційних документів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Встановлено, що службова особа вказаного медичного закладу, з корисливих мотивів одержала хабар від учасника дорожньо-транспортної пригоди за складання та видачу недостовірного висновку щодо результатів медичного огляду, без зазначення відомостей про перебування особи в стані алкогольного сп'яніння.

На даний час, кримінальну справу скеровано до суду для розгляду по суті.