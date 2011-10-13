В аеропорту «Львів» знайдено авіабомбу
11:34, 13 жовтня 2011Львів
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Часів Великої Вітчизняної війни
Львів. 13 жовтня. УНІАН. Учора, 12 жовтня, на території новобудови аеропорту «Львів» під час земляних робіт було виявлено авіаційну бомбу часів Великої Вітчизняної війни. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.
По факту виявлення боєприпасів повідомлено правоохоронні органи. Подано заявки начальнику 3-го спеціального регіонального центру швидкого реагування (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження боєприпасів.
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