В аеропорту «Львів» знайдено авіабомбу

Львів. 13 жовтня. УНІАН. Учора, 12 жовтня, на території новобудови аеропорту «Львів» під час земляних робіт було виявлено авіаційну бомбу часів Великої Вітчизняної війни. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

По факту виявлення боєприпасів повідомлено правоохоронні органи. Подано заявки начальнику 3-го спеціального регіонального центру швидкого реагування (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження боєприпасів.