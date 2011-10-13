Експерт назвав економічний форум "маленьким Давосом"

Львів. 13 жовтня. УНІАН. XI Міжнародний економічний форум в Трускавці – це танцювальний майданчик для бізнесменів, на якому вони планують свої майбутні дії. Таку думку висловив віце-президент Львівської торгово-промислової палати Юрій Покальський.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

"На цьому Форумі будуть звучати нові цікаві меседжі для бізнесу, це промоція і підтримка інвестиційних амбіцій Львівщини. Ми покажемо наші економічні пріоритети, плани, своїми проектами підтвердимо, що Львівщина – активний, живий регіон. Форум – це площадка для переговорів, такий собі маленький Давос, танцювальний майданчик для бізнесменів", - сказав Ю.Покальський.

За його словами, облдержадміністрація, як організатор Форуму, надала потужну підтримку в його проведенні.

"Головне на Форумі – створити бізнесу умови для контактування, оскільки коли ділові люди зустрічаються і в них є належні умови, вони можуть спланувати свої майбутні дії, інвестиційні вливання", - підкреслив віце-президент Львівської ТПП.

Він зауважив, що Форум – це, в першу чергу, можливості для підприємств Львівщини, для цілого регіону, і цими можливостями скористаються по-максимуму.

Нагадаємо, зі слів голови Львівської облдержадміністрації Михайла Цимбалюка, XІ Міжнародний економічний форум – найважливіша подія року в економічному житті Західної України.

Раніше голова Львівської ОДА також повідомив, що на XІ Міжнародному економічному форумі головною темою стане введення національного проекту "Олімпійська надія-2022" на Львівщині. Заплановано засідання окремої секції, представлення основних очікувань від проведення олімпіади.