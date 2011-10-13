Експерт: Економічний форум принесе Львівщині потужні інвестиції

Львів. 13 жовтня. УНІАН. XI Міжнародний економічний форум в Трускавці надасть Львівщині можливість залучити до регіону потужні інвестиції. Таку думку висловив директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

"Економічний Форум для Львівщини – чудова можливість залучити інвестиції, як іноземні, так і вітчизняні, а значить – створити умови для розвитку підприємств, створення робочих місць, підняття економіки, і, звичайно, розвитку таких галузей, як туризм, готельний бізнес, промисловість тощо.

Експерт зауважив, що очікування влади Львівщини цілком виправдані, оскільки цього року на Форум запрошено багато іноземних гостей, представників влади та бізнесу, які зацікавлені в інвестуванні.

Нагадаємо, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк розповів, що Львівщина відкрита для туристів, для розвитку бізнесу та залучення інвестицій.

За словами Михайла Цимбалюка, ХІ Міжнародний економічний форум у Трускавці має стати майданчиком, на якому ми побачимо нові проекти в області та продемонструємо реалізацію тих, які вже працюють тут.

Він сказав, що за 11 років існування цей форум став потужною національною та міжнародною платформою, відкритою для компетентного обговорення важливих проблем, пов’язаних із конкурентноздатністю регіонів, їхнім економічним зростанням і стратегічним розвитком.

"Цей захід вважають найважливішою подією року в економічному житті Західної України. В ньому беруть участь близько 600 учасників із 15-17 країн світу. Найбільше гостей, як правило, прибуває з Польщі. Приїздять також делегації з Росії, Чеської Республіки, Угорщини, Словаччини, Білорусі, Румунії, Німеччини, Австрії, Італії, Китаю, США, Канади тощо. Учасниками форуму є керівники областей чи регіонів тих чи інших держав, представники урядів держав. Близько 35-40% становлять представники бізнесу та неурядових організацій", - зазначив М.Цимбалюк.



Голова Львівської ОДА також повідомив, що на XІ Міжнародному економічному форумі головною темою стане введення національного проекту "Олімпійська надія-2022" на Львівщині. Заплановано засідання окремої секції, представлення основних очікувань від проведення олімпіади.