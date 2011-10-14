У Трускавці стартував XI Міжнародний економічний форум

Львів. 14 жовтня. УНІАН. Сьогодні у місті Трускавці буде проходити XІ Міжнародний економічний форум «Економічна інтеграція – національні пріоритети».

Як зазначив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, XІ Міжнародний економічний форум – найважливіша подія року в економічному житті Західної України.

„Цей захід вважають найважливішою подією року в економічному житті Західної України. В ньому беруть участь близько 600 учасників із 15-17 країн світу. Найбільше гостей, як правило, прибуває з Польщі. Приїздять також делегації з Росії, Чеської Республіки, Угорщини, Словаччини, Білорусі, Румунії, Німеччини, Австрії, Італії, Китаю, США, Канади. Учасниками форуму є керівники областей чи регіонів тих чи інших держав, представники урядів держав. Близько 35-40% становлять представники бізнесу та неурядових організацій", - зазначив М.Цимбалюк.

Також львівський губернатор повідомив, що на XІ Міжнародному економічному форумі головною темою стане введення національного проекту "Олімпійська надія-2022" на Львівщині. Заплановано засідання окремої секції, представлення основних очікувань від проведення олімпіади.