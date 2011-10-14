У Львові змагалися спортсмени-гирьовики

Львів. 14 жовтня. УНІАН. У Львові завершився чемпіонат управління Західного територіального командування внутрішніх військ з гирьового спорту.

У змаганнях прийняли участь 56 спортсменів, які представляли 8 команд, які представляли військові частини внутрішніх військ у Західному регіоні. Крім правоохоронців Західного командування внутрішніх військ у змаганнях взяли участь спортсмени з Нетішина, Кузнецовска та Золочева. Чемпіонат проходив на базі львівської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо».

Про рівень змагань свідчить і той факт, що Галицьке з’єднання внутрішніх військ у категорії до 70 кг представляв призер чемпіонату світу з гирьового спорту, який проходив у квітні 2011 року у м. Хмельницькому солдат за контрактом в Котвінський Олексій Юрійович з міста Рівного.

Спортсмени змагались у категоріях до 60кг, до 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 90 кг та більше 90 кілограмів.

За результатами змагань перше місце вибороли військовослужбовці з Івано-Франківська, друге місце завоювали представники Галицького з’єднання внутрішніх військ, третє місце посіли військові правоохоронці з міста Хмельницького.