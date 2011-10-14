Офіційний курс валют на 14 жовтня
09:48, 14 жовтня 2011Львів
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Дані Нацбанку
Львів. 14 жовтня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 797.5700 (на 13 жовтня - 797.3700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR - 1094.8243 (на 13 жовтня - 1097.6595)
10 RUB - 2.5562 (на 13 жовтня - 2.5382)
100 PLN - 253.6194 (на 13 жовтня - 255.620).
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