Офіційний курс валют на 14 жовтня

Дані Нацбанку

Львів. 14 жовтня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 797.5700 (на 13 жовтня - 797.3700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR - 1094.8243 (на 13 жовтня - 1097.6595) 10 RUB - 2.5562 (на 13 жовтня - 2.5382) 100 PLN - 253.6194 (на 13 жовтня - 255.620).

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