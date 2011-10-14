На Форум в Трускавець прибула делегація із Чехії

Львів. 14 жовтня УНІАН. Вчора до Львова прибули заступник міністра закордонних справ Чеської Республіки Томаш Дуб та делегація Злінського краю на чолі із заступником гетьмана Ярославом Дроздом.

В аеропорту «Львів» делегація оглянула будівництво нового терміналу та стадіону на вул. Стрийській.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, чеську делегацію зустрів голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк. Ознайомившись із ходом і динамікою будівництва аеропорту та стадіону представники чеської делегації були позитивно вражені станом підготовки Львівщини до проведення Євро-2012.

Зокрема, Томаш Дуб навіть висловив сподівання, що на Львівському стадіоні гратиме і чеська збірна.

Заплановано, що делегація Чеської Республіки візьме участь у відкритті ХІ Міжнародного економічного форуму в Трускавці.