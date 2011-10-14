У Львові цьогоріч алкоголем отруїлося 26 дітей

Львів. 14 жовтня. УНІАН. За дев’ять місяці цього року у Львові в реанімаційне відділення міської дитячої лікарні з алкогольним отруєнням потрапило 26 дітей. Про це заявив головний дитячий лікар Львова Богдан Остальський.

Крім того, четверо дітей перебуває на профілактичному обліку у Львівському обласному державному клінічному наркологічному диспансері. Ще двоє дітей перебуває на диспансерному обліку.

Підлітковий терапевт 1-ї поліклініки Орися Мікула застерігає: «Алкоголь призводить і до психологічної, і до фізичної залежності. Він дуже згубно впливає на усі органи, особливо згубний є для дитячого організму. Вживання алкоголю призводить до соматичних захворювань, хвороб серця. Останнім часом серед дітей є дуже поширений пивний алкоголізм. Побутує дуже неправильна думка, що пиво корисне. Але міцність алкоголю не впливає на залежність від нього. Адже в 1 л пива є 125 мл горілки. Тоді, як для профілактики серцево-судинних хвороб медики рекомендують вживати дорослим до 30 мл горілки».

Нагадаємо, Україна посідає перше місце у світі за рівнем дитячого алкоголізму, відповідно до даних Всесвітньої організації охорони здоров’я.