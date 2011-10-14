На Львівщині – рекордний врожай зернових

Львів. 14 жовтня. УНІАН. Цього року Львівська область збере близько 1 мільйона тонн зернових – це рекордний показник за останні 20 років. Про це повідомив заступник голови Львівської ОДА з питань АПК та соціальної політики Іван Стефанишин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зернові зібрані на площі 244 тис. гектарів, що становить 92,4% від загалу. Валове виробництво зерна складає 882 тис. тонн. Залишилося зібрати 19 тис. гектарів кукурудзи на зерно – це додатково 100-110 тис. тонн.

Більше 40 центнерів зернових з гектара зібрали Буський і Бродівський райони, більше 35 – Городоцький, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Пустомитівський, Самбірський, Радехівський і Сокальський райони.

Зібрано більше 60% площ цукрових буряків. Очікується валове виробництво понад 700 тис. тонн. Цьогорічна урожайність цукрового буряка найвища за 15 років. Враховуючи поступлення з інших областей буде вироблено понад 100 тис. тонн цукру, що на 25% більше порівняно з минулим роком.

Завершено збирання картоплі на площі 94,6 тис. гектарів. Накопано 1,8 млн. тонн картоплі – це на 0,5 млн. тонн більше від минулорічного показника. Урожайність картоплі – більше 190 центнерів з гектара. Це найвищий показник за час Незалежності держави.

На значно вищому технологічному рівні проведено посівну кампанію під урожай 2012 року. Озимого ріпаку посіяно 43,7 тис. гектарів, що на 40% більше від попереднього року. Озимих на зерно посіяно 140 тис. гектарів, що на 24 тис. гектарів більше, ніж торік. Загалом буде посіяно понад 146 тис. гектарів озимих. У цьому році буде додатково залучено понад 50 тис. гектарів земель, що не оброблялися в попередні роки.

Загалом, у цьому році за темпами приросту виробництва валової продукції сільського господарства Львівщина займає шосте місце в Україні.