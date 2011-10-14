На Форум в Трускавець приїхав Тігіпко

Львів. 14 жовтня. УНІАН. Серед високих гостей XІ Міжнародного економічного форуму - віце-прем’єр-міністр України – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Також у заході беруть участь голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк, голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав Каськів, заступник міністра закордонних справ Чеської Республіки Томаш Дуб, Львівський міський голова Андрій Садовий, заступник голови Львівської обласної ради Валерій П’ятак та інші посадовці.

Перед урочистим відкриттям XІ Міжнародного форуму високі гості оглянули автобуси виробництва ЛАЗ та швидкі допомоги Renault-ЛАЗ, що спеціально розроблені для чотирьох українських міст, які прийматимуть Чемпіонат Європи з футболу Євро-2012.

Нагадаємо, на цьогорічному XІ Міжнародному економічному форумі, який проходитиме у Трускавці 14-15 жовтня, візьмуть участь близько 600 учасників із багатьох країн світу.