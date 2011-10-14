Чехи зацікавлені в розвитку Карпатського регіону

Львів. 14 жовтня. УНІАН. Розвиток економічної співпраці з Україною для Чеської Республіки є дуже цікавим та перспективним. Про це заявив 14 жовтня під час виступу на Міжнародному економічному форумі в Трускавці заступник Міністра закордонних справ Чеської Республіки Томаш Дуб.

Дипломат зазначив, що для того, аби відчути інтеграцію економіки, слід бути налаштованими на компроміс. «Як відомо, у багатьох країн-членів Євросоюзу обговорення проблем інтеграції триває. Щодо мене, то немає жодних сумнівів, що наші країни можуть досягнути порозуміння, адже стосунки Чехії та України є дуже важливими для обох сторін», - зазначив Томаш Дуб.

Заступник Міністра закордонних справа Чеської Республіки також зауважив, що одним із основних чинників, який вплине на стосунки з Україною є угода щодо торгово-економічної зони та висловив сподівання, що обов’язково вдасться вирішити це питання, адже завжди повинно бути прагнення до удосконалення стосунків між державами: «За 6 місяців 2011 року експорт в Україну збільшився на 25%, а імпорт – на 35%. Але ці показники можуть бути на багато більшими, оскільки на нашу співпрацю вплинула і сировинна криза», - проінформував Томаш Дуб.

Він також зауважив, що Україна займає 20-те місце у співпраці з Чеською Республікою, в основі якої є хімічна продукція, електроенергія, деревина, готова продукція. «Незважаючи на проблеми, які іноді виникають, ми намагаємось їх вирішити. Чеська Республіка бачить певні зусилля з боку України, яка прагне розширити нашу співпрацю, залучити сільськогосподарські та інші товари», - наголосив заступник Міністра закордонних справ Чеської Республіки.

«Уряд Чехії усіляко підтримує двосторонні стосунки з Україною, зокрема з її регіонами. Розвиток регіональної співпраці є дуже важливим, зокрема саме розвиток Карпатського регіону, який є дуже перспективним та цікавим для Чеської Республіки», - зазначив Томаш Дуб.