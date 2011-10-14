У Львові легковик збив жінку з дитиною
15:11, 14 жовтня 2011Львів
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Обоє в лікарні
Львів. 14 жовтня. УНІАН. Сьогодні у Львові на вул. Патона, 2 водій автомобіля «Фольксваген» збив жінку, яка переходила дорогу разом із 4-річною донькою.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ у Львівській області.
За повідомленням обласного управління ДАІ, і мама, і дитина отримали тілесні ушкодження. Обидві доставлені до лікарні.
Обставини ДТП зараз з’ясовуються.
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