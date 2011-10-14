У Львові легковик збив жінку з дитиною

Львів. 14 жовтня. УНІАН. Сьогодні у Львові на вул. Патона, 2 водій автомобіля «Фольксваген» збив жінку, яка переходила дорогу разом із 4-річною донькою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ у Львівській області.

За повідомленням обласного управління ДАІ, і мама, і дитина отримали тілесні ушкодження. Обидві доставлені до лікарні.

Обставини ДТП зараз з’ясовуються.