Експерт: Львівщина має великий економічний потенціал

Львів. 14 жовтня. УНІАН. У рамках ХІ Міжнародного економічного форуму з темою «Інтеграція України у світову економіку через реалізацію національних проектів» виступив Президент Американської торгівельної палати в Україні Хорхе Зукоскі.

Хорхе Зукоскі подякував голові Львівської ОДА Михайлу Цимбалюку за ті зусилля та досягнення, якими Львівщина зацікавлює інвесторів, адже сьогодні Львівська область посідає 4 місце за рівнем економічного потенціалу України і висловив переконання, що вона з упевненістю може бути лідером.

Хорхе Зукоскі також поінформував, що серед членів Американської торгівельної палати в Україні є понад 1 млн українців. «Україна – це історія успіху. І я сподіваюсь, що ця історія от-от відбудеться. Для цього лише потрібно прийняти чіткі рішення, щоб витримати усі негативні чинники і вивести Україну на належний рівень зростання», - наголосив президент Американської торгівельної палати в Україні.

Хорхе Зукоскі також сказав, що ключовим форматом успіху України стане розуміння потреб та очікувань партнерів: «Нами залучена програма для досягнення успішної конкуренції у світовій економіці, в якій ми згадали останні напрацювання у різних сферах. Основними заходами програми є: розробка нормативних законодавчих документів з питань інвестування, повідомлення усіх сторін про таку нормативну базу, впровадження однакових для усіх правил, реалізація державної стратегії, залучення до розробки документації усіх зацікавлених сторін, показати те, чого насправді досягнуто, врахувати конкретні пропозиції регіонів та узгодити план успішної реалізації», – це все, на думку Президента Американської Торгівельної Палати в Україні, створить сприятливу атмосферу для підвищення податкового доходу в державу, створення нових робочих місць та ін.

Він також підкреслив те, що Американська торгівельна палата бачить хорошу можливість співпраці власне з регіонами України.