Тігіпко: Уряд перегляне вартість споживчого кошика

Львів. 14 жовтня. УНІАН. Найближчим часом Кабінет Міністрів України перегляне вартість споживчого кошика для українців, що не робилось із 2000 року, адже від споживчого кошика залежить прожитковий мінімум. Тому для уряду це надзвичайно важливе завдання. Про це на прес-конференції у Трускавці сказав віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко.

«Ми зараз уже завершуємо консультації із профспілками і я думаю, що найближчим часом ми таке рішення приймемо», - сказав Сергій Тігіпко.

Він додав, що в уряду була постійна проблема із профспілками, а у профспілок з урядом, особливо з попереднім урядом, тому що у нас постійно в країні збільшувався розрив в країні між прожитковим мінімумом та першим тарифним розрядом. Перший тарифний розряд – та позиція, яка множиться на відповідні коефіцієнти і складається 25 розрядів заробітної плати – від найнижчого представника бюджетного сектора – державного службовця до найвищого.

«Це говорить про те, що ми все менше і менше сплачували вчителям та лікарям. У 2010, 2011 та 2012 році цей розрив ми зменшуємо і приблизно у 4-5 разів цей тарифний розряд ми збільшуємо в рік. Я вважаю, що це правильна динаміка», - сказав Сергій Тігіпко.