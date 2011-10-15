Цимбалюк: До Євро-2012 запустять два потяги Львів-Трускавець

Львів. 15 жовтня. УНІАН. Реконструкція залізничного полотна у напрямку «Львів-Київ» сьогодні перебуває на стадії завершення і ми очікуємо, що вже навесні 2012 року реконструкція буде завершена не тільки на території Львівської, але й Південно-Західної залізниці. Про це наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час проведення XІ Міжнародного економічного форуму у Трускавці.

Також наступної весни будуть запущені два потяги, які з’єднають Трускавець та Львів. Одночасно проводиться реконструкція залізниці, що сполучає Львівщину із Закарпаттям. «Ми знаємо, що уже є справді унікальна можливість із Києва без пересадки доїхати до Славського, де зараз активно розвивається інфраструктура як спортивна, так і туристична» - сказав М. Цимбалюк.

«У листопаді цього року відбудеться святкування 150-річчя від часу заснування Львівської залізниці, тобто 150 років тому на Львівщині вже був перший потяг. Ми завершуємо реконструкцію Львівського залізничного вокзалу, Привокзальної площі і також очікуємо оновлення рухомого складу пасажирських поїздів у першій половині наступного року. І справді це все робиться не тільки до Євро-2012, а буде слугувати нам після проведення Чемпіонату. Проте хочу сказати, що це є хороший приклад, куди вкладаються кошти як і з центрального бюджету так і інвестиційні»,- зазначив М.Цимбалюк.