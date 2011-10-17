24 жінкам Мостиського району вручено звання «Мати-героїня»

Львів. 17 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 17 жовтня в рамках робочої поїздки у Мостиський район від імені Президента України Віктора Януковича вручив почесні звання «Мати-героїня» 24 жителькам Мостиського району.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Сьогодні я маю велику честь вручити Вам від імені Президента України ці почесні звання. Хочу сказати, що мати - це найближча людина для кожного з нас. Ми завжди пам’ятаємо матір в горі, але забуваємо в радості, тому я хочу, щоб Ваші діти ніколи не переставали дякувати Вам за недоспані ночі. Знаю, що на Мостиській землі є велика кількість матерів, які не лише народили, але й дали дітям широкі путівки в життя», - сказав голова Львівської облдержадміністрації.

Також Михайло Цимбалюк від імені влади та дітей подякував матерям за велику працю та побажав міцного здоров’я, побільше радісних та світлих днів у житті. Голова облдержадміністрації також висловив подяку місцевій владі за вчасне оформлення документів для отримання цього почесного звання.

Також в рамках робочої поїздки у Мостиський район голова облдержадміністрації Михайло Цимбалюк, згідно із Указом Президента України Віктора Януковича, вручив дві ювілейні медалі «20 років Незалежності України».