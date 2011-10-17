На хабарі затримано двох міліціонерів

Львів. 17 жовтня. УНІАН. У Львівській області притягнуто до кримінальної відповідальності двох працівників органів внутрішніх справ за вимагання та одержання хабара.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Зокрема, слідчим відділом прокуратури Львівської області завершено досудове слідство у кримінальній справі, порушеній стосовно двох оперуповноважених працівників сектору карного розшуку одного з районних відділень міліції у Львівській області за ч.2 ст. 368 КК України (вимагання та одержання хабара).

Під час досудового слідства встановлено, що вказані працівники міліції, затримавши двох громадян за підозрою у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів, вимагали у них хабар 1500 доларів США та отримали такий в сумі 1200 доларів США за недокументування даного факту, та непритягнення їх до передбаченої законом відповідальності.

На даний час вказаним особам судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.