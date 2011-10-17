На Львівщині запустили лінію з виготовлення пелет

Львів. 17 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 17 жовтня в рамках робочої поїздки у Мостиський район взяв участь в урочистому введенні в експлуатацію лінії з виготовлення пелет (альтернативного палива-гранул з відходів деревини) ТзОВ «Богдан».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Сьогодні ми приїхали на Мостиську землю, щоб подивитись на те, як освоюються нові підходи до альтернативного палива на практиці. Головний інвестор – держава, яка надаватиме робочі місці для жителів району, але головне те, що ми стараємося усіма силами змінити використання газу на альтернативну сировину», - сказав голова Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк додав, що «коли ми бачимо, що на лісосмугах безгосподарно спалюють дерево, то повинні розуміти, що це не господарський підхід».

«Ми повинні навчитись по-господарськи наводити лад і рахувати кожну народну копійку. На прикладі Мостиського району ми покажемо альтернативний шлях опалювання, який також виховуватиме в громадян вміння економії коштів. Якщо ж побачимо ефект від цього у Мостиському районі, то такий спосіб буде поширюватись у цілій області», - наголосив Михайло Цимбалюк.

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк спільно із Богданом Турчином перерізали символічну стрічку, відбулось освячення та запуск лінії в експлуатацію.