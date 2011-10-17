Львівщина підтримує використання альтернативних видів палива

Львів. 17 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк сьогодні в межах робочої поїздки у Мостиський район ознайомився із роботою котельні загальноосвітньої школи №2 міста Мостиська, де використовується альтернативне паливо - гранули відходів деревини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Після ознайомлення із експлуатацією котельні голова Львівської ОДА зазначив, що основне із завдань проекту використання альтернативного виду палива – подивитись його ефективність втілення у життя.

«Під час втілення таких проектів у життя ми охоплюємо три сторони одночасно – створення робочих місць, очищення території від хаотичності заліснення і використання альтернативного способу палива як такого. Наступного року ми плануємо провести семінар з залученням фахівців та керівництва місцевих органів влади, під час якого продемонструємо економічний ефект використання такого виду палива на прикладі Мостиського району», - розповів Михайло Цимбалюк.

Також голова ОДА наголосив, що влада області буде підтримувати подібні проекти, які найближчим часом також будуть введені в експлуатацію у Буському та Сколівському районах області.