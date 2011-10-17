Львів’янка стала чемпіонкою світу з боротьби самбо

Львів. 17 жовтня. УНІАН. Кристина Михайленко виборола золоту нагороду чемпіонату світу з боротьби самбо серед юнаків та дівчат, який відбувається цими днями у столиці Латвії Ризі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління з питань фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Спортсменка, яка представляє спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школа олімпійського резерву № 2 (м. Львів) та Львівське училище фізичної культури, виявилася кращою у ваговій категорії 75 кг.

Тренують спортсменку Ярослав Стельмах і Олександр Латош.

Загалом молодіжний світовий форум зібрав понад 500 спортсменів з 30 країн світу.