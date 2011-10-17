До Євро-2012 хочуть відкрити автобусний маршрут Львів-Афіни

Львів. 17 жовтня. УНІАН. Україна та Грецька Республіка вивчатимуть доцільність відкриття нового маршруту регулярного сполучення Львів-Афіни. Задля лібералізації перевезень пасажирів та у рамках підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році впродовж 60 календарних днів сторонами буде проведено видачу відповідних дозвільних документів для обслуговування маршруту регулярного сполучення Львів-Афіни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Нині між Україною та Грецією існують два діючі маршрути регулярного автобусного сполучення: Київ-Афіни та Донецьк-Афіни. Термін дії дозволів для обслуговування маршруту регулярного автобусного сполучення Київ-Афіни закінчується 31 грудня 2011 року. Відтак сторони погодились розглянути питання продовження дії дозволів відповідно до норм діючого національного законодавства України та Греції. До того ж, якщо перевізники висловлять таке побажання, - Україна та Грецька Республіка розглянуть можливість внесення змін до графіку руху маршруту регулярного автобусного сполучення Київ-Афіни з перетином українсько-румунського кордону через пункт пропуску Рені-Джурджюлешть.

Під час засідання Комісії сторони встановили остаточну квоту дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів у 2011 році та попередню квоту на 2012 рік – по 100 універсальних дозволів для обох країн. Сторони відзначили, що встановлена квота дозволів на виконання нерегулярних пасажирських перевезень для кожної з країн повністю задовольняє потреби грецьких та українських перевізників. Дозволи на виконання перевезень пасажирів у поточному році будуть дійсні до 31 січня наступного року.

Окрім того, українська та грецька сторони обговорили питання щодо умов перевезення вболівальників під час проведення Євро-2012. Вирішено, що Україна додатково поінформує Грецьку Республіку про додаткові умови перевезень та вимоги до перевізників.

Сторони висловили готовність й у подальшому сприяти розвитку маршрутної мережі автобусного регулярного та нерегулярного сполучення між Україною та Грецією.