Цимбалюк вручив почесні звання «Мати-героїня» 19 жінкам

Львів. 20 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк в рамках робочої поїздки в Кам’янка-Бузький район від імені Президента України Віктора Януковича вручив почесні звання «Мати-героїня» 19 мешканкам району.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА

«Я сьогодні маю велику честь від імені Президента України Віктора Януковича вручити нагороди матерям-героїням Вашого краю. Хочу сказати, що кожна мати особлива по-своєму. Кожен раз, вручаючи нагороди, я хвилююся, адже це для мене іспит на чуйність до матерів», - сказав голова ОДА.

Також Михайло Цимбалюк від імені Президента України нагородив відзнакою Президента України - ювілейною медаллю "20 років незалежності України" вчителя початкових класів ЗОШ І-ІІІ ступенів села Батятичі Кам'янка-Бузького району ЯЦЕК Галину Іванівну.