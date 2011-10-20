У військових частинах Львівського гарнізону перевіряють якість СТО

Львів. 20. жовтня. УНІАН. У Львові в 80 окремому аеромобільному полку 13 армійського корпусу сьогодні працювала контрольна група офіцерів командування Сухопутних військ ЗС України на чолі із начальником бронетанкової служби КСВ ЗС України підполковником Русланом Мацкевичем.

Як повідомили УНІАН у регіональному медіа-центрі МО України, мета заходу – перевірити, наскільки якісно та відповідально десантники виконали роботи на техніці та озброєнні під час сезонного технічного обслуговування.

Офіцери оглянули технічну документацію, бокси та площадки для зберігання техніки у парку бойових машин аеромобільного полку. Також вибірково перевірялись окремі зразки бойової та автомобільної техніки, які є на озброєнні 80 оаемп.

«Під час перевірки ми намагались охопити якнайбільший спектр питань щодо підготовки автотранспорту та бойової техніки до зберігання, або експлуатації у зимових умовах. Звертали увагу на деякі важливі технічні нюанси. Зокрема, дивились, як проведено обслуговування масляних фільтрів та фільтрів грубої очистки пального. Чи повністю проведене так зване «шприцювання», тобто змащувальні роботи. Чи залиті до систем необхідні рідини. Як обслужені та зберігаються акумуляторні батареї тощо. Перелік наших питань доволі великий. Не забули й про технічну документацію, яка, до слова, підготовлена майже зразково. Слід відмітити, що особовий склад 80 окремого аеромобільного полку виконав заходи технічного обслуговування на належному рівні. А ті нечисленні зауваження, які у нас виникали у ході перевірки, усувались на наших очах. Так що досвід проведення сезонного технічного обслуговування у цій військовій частині можна ставити у приклад іншим», – зазначив голова комісії начальник бронетанкової служби КСВ ЗС України підполковник Руслан Мацкевич.

Після перевірки 80 окремого аеромобільного полку комісія продовжить роботу у інших частинах Львівського гарнізону.