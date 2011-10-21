Опалювальний сезон розпочався в усіх медзакладах

Львів. 21 жовтня. УНІАН. На 15 жовтня опалювальний сезон розпочався у всіх без винятку лікувально-профілактичних закладів Львівської області. Про це під час відеоконференції за участі заступника Міністра охорони здоров’я України Олександра Толстанова заявив заступник начальника ГУОЗ Львівської ОДА Орест Середа.

Він поінформував про те, що підготовка до опалювального сезону у Львівській області розпочалась ще у травні.

На 3 жовтня разом з залишком вугілля із попереднього опалювального сезону медичні заклади області забезпечені твердим паливом на 78% від річної потреби. Відремонтовано 31 опалювальну систему, 9 систем гарячого водопостачання, 28 бойлерних, 18 теплових пунктів. Проведено капітальні ремонти 5 котелень із заміною котлів.

Змонтовано котли на альтернативні види палива (тирса, брикети, тощо) в Кам’янко-Буській, Старосамбірській та Турківській центральних районних лікарнях.