Службовці гаражного кооперативу завдали збитків на 300 тис. грн.
Видавали фіктивні довідки
Львів. 28 жовтня. УНІАН. Органами прокуратури Львівської області скеровано до суду кримінальну справу стосовно службових осіб гаражного кооперативу, які заподіяли шкоду державним інтересам на понад 300 тис. грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.
Зокрема, прокуратурою Залізничного району м. Львова завершено досудове слідство у кримінальній справі про обвинувачення голови та головного бухгалтера одного з гаражних кооперативів м. Львова за ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України.
З’ясовано, що вказані особи виготовили фіктивні довідки про право власності на гаражні бокси, на підставі яких в подальшому зазначені бокси були викуплені у громадян за бюджетні кошти, тим самим заподіявши шкоду охоронюваним законом інтересам держави.