Укрзалізниця до кінця року скасує 23 потяги

Львів. 31 жовтня. УНІАН. «Укрзалізниця» має намір скасувати курсування 23 потяги до кінця 2011 року. Таке рішення відомства було прийнято за результатами проведеного аудиту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Крім того, адміністрація «Укрзалізниці» має намір змінити періодичність курсування 13 потягів.

«Перегляд системи маршрутів пасажирських перевезень назрів давно. І ще раз упевнитися у цьому допомогла комп’ютерна система аналізу пасажиропотоку, яку ми запровадили в експлуатацію з травня 2011 року. Такий повний аналіз пересування пасажирів робиться вперше за 20 років, і він має допомогти нам побачити «вузькі» місця та покращити економіку пасажирських перевезень», - зауважив Генеральний директор Укрзалізниці Володимир Козак.

Як зазначив начальник Головного пасажирського управління Укрзалізниці Олександр Іванько графік та маршрути руху потягів дальнього сполучення не переглядалися з часів СРСР, давно не відповідають реальним транспортним потребам пасажирів та вимогам щодо швидкості та комфортності перевезень.

Як з’ясувалося, поїзди дальнього сполучення у більшості випадків не використовуються пасажирами за прямим призначенням. Пасажири користуються поїздами дальнього сполучення як приміськими. Також курсує багато потягів, де кількість пасажирів, що подорожують з початкової до кінцевої станції, менше 10%.

За словами Олександра Іванька, скорочувалися лише ті потяги, які не затребувані пасажирами. Для прикладу, потяг №125/126 Дебальцеве-Хмельницький. На тих же напрямках, де спостерігається стійкий попит на перевезення, як розповів Олександр Іванько, будуть запроваджені нові маршрути, збільшена схема потягів, тобто додані додаткові вагони.