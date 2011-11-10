На Львівщині за податкові злочини засуджено 10 осіб



Львів. 10 листопада. УНІАН. Судами Львівської області розглянуто 28 кримінальних справ, за якими 10 осіб засуджено до різних видів покарання за податкові злочини.

Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області, за 10 місяців 2011 року працівники слідчого відділу Управління податкової міліції ДПА у Львівській області закінчили 41 кримінальну справу. Проведеними слідчо-оперативними заходами відшкодовано понад 19 млн. грн. збитків, завданих злочинами у цих справах.

Як повідомив УНІАН начальник слідчого відділу УПМ ДПА у Львівській області Михайло Шукост, з метою забезпечення подальшого відшкодування збитків у закінчених кримінальних справах слідчими накладено арешт на майно підозрюваних на суму 27 млн. грн.

Судами Львівської області розглянуто 28 кримінальних справ, за якими 10 осіб засуджено до різних видів покарання та 18 звільнено від кримінальної відповідальності.



