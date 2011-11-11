10 - 11 листопада відбудеться Міжнародний науковий семінар «Декоративні та культові вироби з Вісло-Дніпровського регіону». У семінарі візьмуть участь науковці з України, Польщі, Росії, Білорусії та Молдови.

Місце проведення - Історико-краєзнавчий музей м. Винники (м.Винники, вул. Галицька, 26).

Відкриття виставки «Декоративні та культові вироби з Вісло-Дніпровського регіону» (м. Винники, вул. В. Івасюка, 5) о 10.00.



Контакти організаторів:

Історико-краєзнавчий музей м. Винники, вул. Галицька, 26, тел. / факс: 296-05-36

НДЦ «РАС» ІА НАН України, м. Львів, вул. Винниченка, 24, тел./ факс: 260-33-11