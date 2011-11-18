ВРУ ухвалила закон «Про охоронну діяльність»

Київ. 18 листопада УНІАН. Верховна Рада України ухвалила повторно закон «Про охоронну діяльність», врахувавши всі пропозиції Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 275 із 394 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Цей Закон визначає організаційно-правові принципи здійснення господарської діяльності в сфері надання послуг з охорони власності та громадян. Органами державного регулювання у сфері охоронної діяльності є Кабінет міністрів України, а також центральний орган виконавчої влади у сфері охоронної діяльності.

Відповідно до закону, суб’єкт охоронної діяльності на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії надає такі охоронні послуги:

охорона майна громадян;

охорона майна юридичних осіб;

охорона фізичних осіб.

Перелік окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами та організаціями, визначається в порядку, що встановлює Кабінет міністрів України. Умови охорони небезпечних і цінних вантажів при перевезенні та їх перелік визначає Кабінет міністрів України.

В законі визначені підстави для анулювання ліцензії на охорону діяльність. Також визначені права суб’єкта охоронної діяльності.

Законом передбачено, під час організації та здійснення охоронної діяльності забороняється:

- набувати та використовувати майно, визначене законодавством для виключного використання військовими формуваннями та правоохоронними органами; використовувати ознаки належності (елементи символіки, формений одяг тощо) до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Управління державної охорони, Збройних Сил України та інших військових формувань, правоохоронних, природоохоронних і контролюючих чи інших органів виконавчої влади, їх спеціальних підрозділів, у тому числі в назві суб’єкта охоронної діяльності, на одязі, транспорті реагування, будівлях, у документації;

- створювати перешкоди чи заважати діяльності представників правоохоронних та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадовим особам, а також громадянам у здійсненні ними повноважень, наданих їм законами та іншими нормативно-правовими актами;

- розголошувати відомості про вжиті заходи щодо організації та здійснення охоронної діяльності, а також інформацію з обмеженим доступом та інформацію про особу, яка охороняється, що стали відомі у зв’язку із здійсненням охоронної діяльності, крім випадків, передбачених законодавством;

- приховувати факти про злочини, що вчиняються або готуються, незалежно від інтересів замовника послуг з охорони;

- охороняти фізичну особу, яка вчиняє злочинні дії, адміністративне правопорушення або намагається їх вчинити;

- здійснювати дії, що посягають на права, свободи та власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя та здоров’я, честь, гідність і ділову репутацію;

- використовувати засоби радіозв’язку без наявності дозволу на їх використання на наданих радіочастотах;

- здійснювати заходи, що належать до оперативно-розшукових відповідно до Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”;

- залучати до охоронних заходів осіб, які не подали документів, необхідних для влаштування на роботу, або не відповідають кваліфікаційним вимогам. А також брати участь у виконанні судових рішень під час виконавчого провадження; вдаватися до дій, спрямованих на силове протистояння між персоналом охорони різних суб’єктів господарювання.

В законі визначені права і обов'язки персоналу охорони.

В ньому визначений порядок застосування персоналом охорони заходів фізичного впливу та спеціальних засобів. В законі зазначено, що затримання особи персоналом охорони не є адміністративним затриманням. Затримана особа негайно передається органу внутрішніх справ за місцем вчинення правопорушення. Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби проти жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, а також проти осіб, які відповідно до законодавства є носіями спеціального статусу недоторканності, крім випадків учинення ними нападу, що становить загрозу життю та здоров’ю фізичних осіб, персоналу охорони, або збройного нападу чи збройного опору.

Персоналу охорони забороняється застосовувати спеціальні засоби в місцях значного скупчення людей, якщо це може призвести до заподіяння шкоди життю та здоров’ю сторонніх осіб, крім випадків самооборони (самозахисту).

В законі визначено порядок використання службових собак.