Олеський замок отримав спеціальну відзнаку оргкомітету акції «7 чудес України: замки, фортеці, палаци»

Київ. 1 грудня. УНІАН. 1 грудня у заповіднику Софія Київська відбулося підбиття підсумків та нагородження переможців Всеукраїнської акції «7 чудес України: замки, фортеці, палаци».

Про це УНІАН повідомили в оргкомітеті акції.

Ця акція, яка з 2007 року проходить за ініціативи Фонду громадського та політичного діяча Миколи ТОМЕНКА «Рідна країна», стартувала ще у березні 2010 року. На звання семи чудес в рубриці «Замки, фортеці, палаци» претендувало 138 пам`яток з усіх регіонів України. За результатами регіональних презентацій та опитування 100 експертів у галузі туризму, архітектури, історії і культури на другому етапі акції було визначено 21-го фіналіста акції. До їх числа увійшло 7 кращих замків, 7 фортець і 7 палаців, які з 22 серпня й змагалися за звання семи чудес України.

З 22 серпня по 1 грудня 2011 року на офіційному сайті акції тривало відкрите Інтернет-голосування. Паралельно було проведено всеукраїнське опитування експертів, у якому взяли участь члени Оргкомітету акції, представники обласних оргкомітетів, керівники державних інституцій, що опікуються розвитком культури та туризму, представники туристичних операторів, експерти у галузі історії, культури і туризму. За умовами акції, саме за результатами Інтернет-голосування та опитування експертів (з розрахунку 50/50) оргкомітетом і було визначено переможців акції.

Отже, до 7 чудес України у рубриці «Замки, фортеці палаци» потрапили (за абеткою):

Аккерманська (Білгород-Дністровська) фортеця (Одеська обл.)

Алупкінський (Воронцовський) палац (Крим)

Кам`янець-Подільська фортеця (Хмельницька обл.)

Луцький Верхній замок (Волинська обл.)

Митрополичий палац (м. Чернівці)

Палац у Качанівці (Чернігівська обл.)

Хотинська фортеця (Чернівецька обл.)

Окрім цього, оргкомітет вирішив нагородити спеціальними відзнаками акції такі об`єкти (за абеткою):

Бахчисарайський (Ханський) палац (Крим) - як унікальний об`єкт культурної спадщини;

Олеський замок (Львівська обл.) - як визначний об`єкт культурної спадщини;

Палац Кирила Розумовського у Батурині (Чернігівська обл.) - як визначну пам`ятку української історії;

Чигиринська фортеця - Резиденція Богдана Хмельницького (Черкаська обл..) - як визначну пам`ятку української історії.

За підсумками акції оргкомітет готує видання брошури «7 чудес України: Україна - країна див», що вийде українською, російською, англійською та німецькою мовами. В ній будуть презентовані переможці та фіналісти акції. Дана брошура буде безоплатно поширюватися у дипломатичних представництвах та готелях у період проведення ЄВРО-2012. Окрім того, будуть випущені відео-диски з програмами про 21 об`єкт-фіналіст акції «7 чудес України», які підготував канал ТВі. Дані диски будуть безкоштовно поширюватися в школах, музеях та бібліотеках України.

Нагадаємо, Загальнонаціональна акція «7 чудес України» була започаткована Фондом «Рідна країна» у 2007 році. Тоді, за результатами акції країна визначила «7 історико-архітектурних чудес України», якими стали: Національний історико-архітектурний заповідник «Кам`янець», Києво-Печерська Лавра, Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця», Національний дендрологічний парк «Софіївка», Херсонес Таврійський, Софія Київська та Національний заповідник-острів «Хортиця».

У 2008 р. відбувся другий етап акції - «7 природних чудес України». Переможцями якого було визнано: Біосферний заповідник «Асканія-Нова», Регіонально-ландшафтний парк «Гранітно-степове Побужжя», Дністровський каньйон, Мармурову печеру, Національний природний парк «Подільські Товтри», озера Світязь та Синевир.