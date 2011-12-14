Кабмін хоче спецперевірки осіб, які йдуть в державні органи

Київ. 14 грудня. УНІАН. Кабінет міністрів пропонує проводити спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Проект відповідного Порядку був розроблений Міністерством юстиції та схвалений сьогодні на засіданні уряду, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, даний Порядок буде запропонований на розгляд Президенту України з метою його подальшого затвердження указом глави держави.

Необхідність розробки вказаного Порядку, зазначив міністр, випливає з положень Закону «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо організації проведення спеціальної перевірки стосовно претендентів на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з положенням проекту, така перевірка проводитиметься за письмовою згодою кандидата на зайняття посади, яка має подаватися разом із заявою про призначення, а у разі конкурсного відбору – впродовж трьох днів з дати повідомлення кандидату на зайняття посади про результати конкурсу.

Проектом визначається коло осіб, відповідальних за організацію проведення спеціальної перевірки, перелік відомостей про кандидата, що підлягають перевірці, а також строки, в межах яких така перевірка проводиться, та порядок взаємодії органів державної влади під час проведення такої перевірки.

Крім того, проектом Порядку пропонується затвердити форми, за якими має надаватися згода на проведення спеціальної перевірки, та запит на отримання відомостей, що будуть перевірятися під час проведення спеціальної перевірки, а також форма довідки про результати спеціальної перевірки.

Прийняття та реалізація Порядку спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, сприятиме виконанню Україною своїх міжнародних зобов’язань у сфері запобігання і протидії корупції, зазначив міністр юстиції.

