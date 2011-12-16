19 грудня у Львові відкриють головну ялинку міста

Львів. 16 грудня. УНІАН. 19 грудня у Львові урочисто відкриють 20-метрову новорічну ялинку. Офіційне святкування з нагоди відкриття ялинки розпочнеться о 16.30.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Особливістю прикрас цьогорічної ялинки стали спеціальні металеві конструкції – янголи, які були розроблені для ялинки у Ватикан. Особливість цих янголів полягає в тому, що вони є цілковито самостійні конструкції, які не потребують кріплення до стовбура дерева. Окрім цих янголів, прикрашатимуть новорічну красуню іграшки львівських фірм «Світоч» та «Галімпекс».

«Нам дуже приємно, що саме львівські фірми підтримують нас у проведені святкових заходів. Завдяки цьому жодної копійки з міського бюджету не буде потрачено на це», - розповів УНІАН начальник управління культури Львівської міської ради Андрій Вороновський.