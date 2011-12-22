Злітну смугу аеропорту “Львів” завершать в травні, – дирекція

Львів. 22 грудня. УНІАН. Злітно-посадкову смугу аеропорту «Львів» завершать у травні 2012 року. Про це повідомили 22 грудня у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

Спершу за інформацією про готовність і відкриття смуги ZAXID.NET звернувся до заступника голови Львівської ОДА з питань підготовки до Євро-2012 Володимира Губицького. На запитання, чи слід очікувати відкриття смуги 25 грудня 2011 року, як про це заявлялось раніше, Губицький сказав: «Наразі в мене офіційної інформації про відкриття ще немає. Наразі такі пропозиції були. Але це питання не вирішено. Як буде вирішено, я вам скажу».

На запитання, на якій стадії готовності смуга і чи погода не заважає проводити роботи, Володимир Губицький сказав: «Зараз трошки сніг падає, але роботи завершуються».

Водночас у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові» ZAXID.NET повідомили: «Остаточно повністю вся смуга буде готова в травні… Зараз деякі роботи бетонувальні не можна проводити, тому що йде сніг. Повністю всі 3 305 м будуть готові в травні (2012 року, – ред.), здадуть в експлуатацію».

На уточнення, чи УЄФА не матиме зауважень до здачі смуги весною, у прес-службі Дирекції зауважили, що не можуть коментувати таке питання.

Нагадаємо, що 2 080 метрів злітно-посадкової смуги є цілком готовими до операційної діяльності, всього до введення в експлуатацію заплановано 3 305 метрів смуги.

Додамо, що першу чергу злітно-посадкової смуги було відкрито до Дня Незалежності України. Її довжина 1 630 метрів: реконструкція існуючої частини довжиною 835 метрів та новозбудована смуга на 795 метрів.

«До 25 грудня повністю злітно-посадкова смуга, термінал і прилегла територія будуть здані в експлуатацію. В цьому теж немає ні в кого сумніву. Ми нині переконалися, що темпи робіт є пристойні», - заявляв екс-голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 19 вересня цього року.

Додамо, директор з розвитку аеропорту ДП «Західінфрапроект»Микола Магасевич днями заявив, що «25 березня 2012 року новий аеровокзал ім. короля Данила буде відкритий для усіх пасажирів». «… з20 грудня і до середини березня, експлуатаційна команда аеропорту «Львів» готуватиме персонал для роботи у терміналі», – зазначав він.

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