У Львові релігійні громади звільнили від орендної плати за землю

Львів. 29 грудня. УНІАН. Релігійні громади, організації та навчальні заклади у Львові звільнили від орендної сплати за землю та земельного податку на 2012 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, сьогодні на сесії Львівської міської ради депутати прийняли ухвалу, якою звільнили релігійні громади, організації та навчальні заклади у 2012 році від орендної сплати за землю та земельного податку у частині платежів, що надходять до міського бюджету.

„До Львівської міської ради протягом року надійшли звернення релігійних громад, організацій та навчальних закладів щодо надання пільг зі сплати орендної плати за землю та земельного податку на 2012 рік. Зважаючи на те, що релігійні громади та церкви є неприбутковими організаціями, що функціонують переважно за рахунок добровільних пожертв прихожан та меценатів, то Львівська міська рада звільнила їх від витрат”, - зазначається у повідомленні.

Загалом, до списку потрапили 8 релігійних громад та організацій: релігійна громада церкви Святого Духа УГКЦ; згромадження (монастир) Чину Оріоністів УГКЦ; УГКЦ парафії Зіслання Святого Духа; місія «Центр студентського капеланства» УГКЦ; храм святого пророка Іллі УГКЦ; релігійне управління монастирів Салезіанського згромадження Східного обряду в Україні УГКЦ; релігійна громада УПЦ КП Вознесіння Господнього; релігійна громада УПЦ Всіх Українських Святих КП та 3 навчальні заклади (Український Католицький Університет УГКЦ; Львівська духовна семінарія Святого Духа; приватний заклад «Гімназія блаженного Климентія Шептицького»).