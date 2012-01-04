Львів. 4 січня. УНІАН. У Львові відкриється перша в Україні жива Різдвяна шопка.

Як повідомили УНІАН у Холдингу Емоцій „Фест!”, який виступає організатором цього дійства, у переддень Різдва на площі Ринок відкриється вже традиційна жива Різдвяна шопка – з живими персонажами різдвяного дійства та справжніми тваринами. Впродовж усіх трьох днів святкування Різдва на площі Ринок можна буде зустріти Йосипа та Марію, трьох Царів, ангела і пастушків з вівцями, волами та осликом.

„Цьогоріч Холдинг Емоцій «!ФЕСТ», який першим в Україні відкрив живу шопку ще три роки тому, обіцяє традиційний і водночас несподіваний підхід до образу персонажів різдвяного дійства”, - наголошується у повідомленні.

Організатори запрошують львів’ян та гостей міста 6 січня об 11.00 на відкриття живої Різдвяної шопки (площа Ринок, біля статуї богині Діани) колядувати разом з колядниками і живими біблійними персонажами, відчути таїнство Різдвяного свята.