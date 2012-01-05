Депутати ЛМР вимагають покращити умови перевезення львів’ян

Львів. 5 січня. УНІАН. Сьогодні на на прес-конференції на тему на тему «Хто заробив на новій транспортній схемі?» депутат Львівської міської ради Володимир Гірняк озвучив вимоги від імені львівської громади до виконавчої влади.

«Враховуючи той хаос, який твориться на дорогах Львова після впровадження нової транспортної схеми, ми вимагаємо, щоб влада припинила закривати очі на цей транспортний колапс і негайно вжити заходів для покращення умов перевезення львів’ян, а саме: збільшити кількість транспортних одиниць на маршрутах. Модернізувати маршрутні лінії відповідно до вимог та потреб мешканців Львова. Організувати інформаційне забезпечення про маршрути, їх напрямки та розклад руху.(Встановити щити із потрібною інформацією на зупинках, поширювати інформаційні буклети зі схемою руху транспорту та номерами маршрутів і т.п.). Також потрібно терміново запровадити трансферний квиток для пересадок з маршруту на маршрут, щоб пасажири не платили зайвих грошей».

Депутат запевнив, що ці питання підніматимуть на найближчій сесії міської ради. «Зараз мешканці нашого міст, щоб доїхати до місця призначення мусять користуватися двома а то й трьома маршрутами. Крім того що кількість маршрутів зменшилася їх періодичність не збільшилась. А ви собі уявляєте, що буде після 10 січня коли повернуться студенти з канікул, люди приїдуть з новорічно-різдвяних святкувань. Тому це питання потрібно негайно урегулювати», - заявив Володимир Гірняк.

На запитання журналістів, чому депутати не голосували за запровадження електронного квитка, присутній на прес-конференції Юрій Кужелюк відповів, що більшість не до кінця зрозуміла, як він працюватиме.

«Особисто наша фракція голосувала «за», бо цей квиток потрібен, адже треба дистанціювати водія від грошей, а також трансферним квитком можна користуватися у двох маршрутках і не переплачувати. А так як заплановано було раніше, то львів’яни щонайменше рік будуть у два а то й у три рази переплачувати за проїзд», - зазначив Юрій Кужелюк.