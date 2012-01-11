У Львові чорнобильці пікетували облдержадміністрацію

Львів. 11 січня. УНІАН. Сьогодні біля приміщення Львівської облдержадміністрації представники чорнобильських організацій провели пікетування, вимагаючи від влади виконання своїх обіцянок: дотримуватися чорнобильського закону та здійснити виплати за рішеннями судів.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків представників чорнобильських громадських організацій прийшли під стіни Львівської ОДА, тримаючи плакати з написами: «Ні – змінам в чорнобильському законі!»; «Депутатам-трутням мінімальні пенсії!»; «Чорнобильцям та евакуйованим – захист згідно з чорнобильським законом!».

Учасники акції вкотре озвучили свої вимоги і нагадали про обіцянки, які давалися представниками влади на місцевому рівні та не були виконані.

«Ми вимагаємо, щоб виплачували нам пенсії так, як це визначено законом. Коли приймався державний закон про статус постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, держава на міжнародному рівні взяла на себе зобов’язання довічно надавати соціальний захист усім постраждалим. Зараз це ігнорується і держава робить розподіл: тому дам, а тому не дам. Те, що говорив Азаров, нібито пенсії чорнобильцям збільшаться у декілька разів – це все брехня», - заявила голова Львівської обласної організації Благодійного фонду «Діти Чорнобиля Львівщини» Валентина БУРЕНОК.

До учасників пікетування підходив голова Управління Пенсійного фонду України у Львівській області Олексій ДРУГОВ та начальник управління праці та соціального захисту населення Львівської ОДА Василь МАРТИНЯК, однак конструктивної розмови з ними у пікетувальників не склалося, вони вимагали зустрічі з головою Львівської ОДА Михайлом КОСТЮКОМ і виконання всіх озвучених вимог заявляючи, що вдаватимуться до відновлення масових протестних акцій.

«Наша сьогоднішня акція була попереджувальною. Ми хотіли нагадати владі про виконання її обіцянок на місцевому рівні. Фактично, сьогоднішнім пікетуванням ми відновлюємо свої протести, які поширяться по всій Україні. На 17 січня заплановано «круглий стіл» з владою, який ініціювали представники чорнобильських організацій під час якого ми хотіли б почути від влади, що було виконано нею із взятих на себе зобов‘язань», - заявив співголова ГР «Вперед!», один з активістів чорнобильських протестних акцій у Львові Руслан СЕКЕЛА.

Він також наголосив на тому, що «наступні акції протесту чорнобильців будуть більш радикальними» і не виключив, що у разі подальшого не виконання владою своїх обіцянок «чорнобильці, не дивлячись на погодні умови, відновлять протести у наметах біля Львівської ОДА».

Разом з тим, як повідомляє прес-служба Львівської ОДА, сьогодні заступник голови Львівської ОДА Іван СТЕФАНИШИН провів робочу зустріч з представниками громадських організацій, що опікуються проблемами громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у якій взяли участь голова Львівської обласної організації „Союз Чорнобиль Україна” Всеволод СМЕРЕЧИНСЬКИЙ, голова Львівської міської організації „Матері Чорнобиля” Олена ШУЛЬГА, представник чорнобильців-пікетувальників Анатолій БУГАЙ.

«Анатолій БУГАЙ та Всеволод СМЕРЕЧИНСЬКИЙ наголосили, що чорнобильці Львівщини не мають намірів щодо подальшої організації протестних акцій, вони налаштовані виключно на активну й конструктивну співпрацю з владою задля вирішення своїх проблемних питань», - наголошується у повідомленні прес-служби Львівської ОДА.

Представники Львівської обласної організації «Союз Чорнобиль України» та Львівської міської організації «Матері Чорнобиля» (членом якої, зокрема, є Анатолій БУГАЙ) участі в сьогоднішній акції протесту чорнобильців не брали.