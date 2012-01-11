Львів. 11 січня. УНІАН. Львів увійшов у десятку кращих європейських міст майбутнього. За дослідженнями «Financial Times», Львів увійшов до 10-ти європейських міст майбутнього в категоріях найкращої стратегії залучення прямих іноземних інвестицій та найбільшої економічної ефективності ведення бізнесу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомив представник міжнародної ділової газети «Financial Times», цьогоріч за дослідженням «Financial Times» («European Cities & Regions of the Future 2012/13») Львів обрано одним із 10-ти найкращих європейських міст за категоріями: «найкраща стратегія залучення прямих іноземних інвестицій» та «найбільша економічна ефективність ведення бізнесу», - інформує прес-служба львівської мерії.

«Таке досягнення свідчить про те, що зусилля щодо розробки та реалізації інвестиційної стратегії Львова докладено правильно, а також підтверджує правильність обраного курсу. Визнання на міжнародному рівні збільшує ймовірність того, що інвестори прийдуть саме до Львова. Участь міст у таких рейтингах знімає перший бар’єр у виборі їх інвестором для вкладення інвестицій. Адже закордонні інвестори перед виходом на іноземний ринок, зазвичай, цікавляться, що про місто чи країну відомо, які рейтинги воно займає за міжнародними дослідженнями», - зазначив начальник управління інвестицій та зовнішньоекономічних відносин Львівської міської ради Сергій КІРАЛЬ.

Як повідомили в управлінні інвестицій та зовнішньоекономічних відносин Львівської міської ради, цього року Львів вперше запрошений на церемонію нагородження «Financial Times», що відбудеться у м. Канни (Франція) у рамках міжнародної виставки нерухомості MIPIM. Тут зберуться понад 30 тис. представників бізнесу та влади з усієї Європи та світу.

Довідка УНІАН. «Financial Times» - «Файненшл таймс» (англ. «Financial Times») - щоденна британська газета, яка виходить в Лондоні. «Файненшл Таймс» була заснована в 1888 р. Зараз вона широко відома як одна з найкращих газет Великобританії, що спеціалізується на загальних новинах, міжнародній комерційній діяльності і фінансових новинах, підтримуючи при цьому незалежну редакційну політику.

