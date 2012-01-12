«Львівська залізниця» призначить додаткові поїзди до Трускавця

Львів. 12 січня. УНІАН. Державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця» у рамках підготовки до Євро-2012 вивчає питання призначення додаткових поїздів на напрямку Львів – Трускавець – Львів.

Як повідомляє прес-служба компанії, очікується, що там проживатиме значна частина футбольних уболівальників, які приїдуть в Україну.

Зараз на дільниці Львів – Трускавець щоденно курсує чотири пари поїздів підвищеного комфорту. «Львівська залізниця» планує призначити додатково дві пари поїздів за маршрутом Львів – Трускавець – Львів, а у разі необхідності – і ще однієї пари. Вказані поїзди курсуватимуть без заїзду на станцію Стрий, лише з технічною зупинкою на станції Дрогобич. Орієнтовний час у дорозі становитиме 1,30 год.

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