На Львівщині троє осіб загинули при зіткненні вантажівок та легковика
11:05, 16 січня 2012Львів
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ДТП у Бродівському районі
Київ. 16 січня. УНІАН. У Львівській області троє осіб загинули та ще троє постраждали внаслідок зіткнення двох вантажних та одного легкового автомобілів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 15 січня, о 17.28 поблизу с. Підгірці Бродівського району на автошляху Київ-Чоп.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Львівській області.
Загалом, за даними МНС, впродовж минулої доби в Україні сталося 82 дорожні аварії, в яких 15 осіб загинули, 114 – постраждали.
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