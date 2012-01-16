На Львівщині троє осіб загинули при зіткненні вантажівок та легковика

Київ. 16 січня. УНІАН. У Львівській області троє осіб загинули та ще троє постраждали внаслідок зіткнення двох вантажних та одного легкового автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 15 січня, о 17.28 поблизу с. Підгірці Бродівського району на автошляху Київ-Чоп.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Львівській області.

Загалом, за даними МНС, впродовж минулої доби в Україні сталося 82 дорожні аварії, в яких 15 осіб загинули, 114 – постраждали.