Рятувальники знайшли п’ятьох туристів, які заблукали в горах

Львів. 16 січня. УНІАН. Минулої доби у Сколівському районі Львівщини рятувальники МНС знайшли п’ятьох туристів, які заблукали в горах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Львівській області, 15 січня до оперативно-рятувальної служби МНС надійшло повідомлення про те, що у Сколівському районі на горі Парашка та на горі Високий Верх заблукало п’ятеро туристів.

„В першому випадку четверо туристів з міста Винники, що поблизу Львова, вирішили відпочити з палатками на горі Парашка, але потрапили у сильну снігову бурю і втратили орієнтир. Зрозумівши небезпеку свого становища, зателефонували до рятувальної служби і повідомили своє приблизне місцезнаходження. Того ж дня о 16.15 бійці МНС знайшли загублених туристів. Потерпілі знаходились у задовільному стані”, - зазначається у повідомленні.

Другий випадок трапився на горі Високий Верх, де 16-річний хлопець потрапив у снігову бурю, з якої самостійно не міг вибратися. Увечері рятувальники знайшли хлопця у напівпритомному стані. Самостійно пересуватися він вже не міг. Рятувальникам довелося на руках переносити хлопця на хребет гори, де снігоходом його доставили на відпочинкову базу.

