До Євро-2012 будуть коридори для швидкого оформлення туристів

Київ. 16 січня. УНІАН. Державна митна служба України до чемпіонату з футболу Євро-2012 вводить спеціальні коридори для туристів, гостей країни і організаторів для швидкого митного оформлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив член колегії Державної митної служби України Віктор БОНДАР.

«Зараз ми в кожному пункті пропуску, який працює на схід і на захід, вводимо спеціальні коридори, які працюватимуть для Євро-2012 для вболівальників, проводимо підготовку персоналу, який повністю володітиме іноземними мовами», - сказав він.

За його словами, такими коридорами проходитимуть туристи, які входять до списку, наданому спеціальними організаційними комітетами з підготовки чемпіонату. «За наявності квитків, за наявності документів - також цією смугою буде організовано рух», - уточнив В.БОНДАР.

«Ми припускаємо, що 95% пасажирів не помічатимуть роботу митної служби в аеропортах, зокрема й до Євро-2012», - наголосив він, кажучи про швидкість проходження митного оформлення.

Також В.БОНДАР повідомив, що 90% особового складу Держмитслужби працює на оформленні. «У нас керівного складу на сьогодні залишилося менш як 10% - 8% на сьогоднішній день», - відзначив він.

Крім того, в пунктах пропуску працюватимуть митники, які володіють іноземними мовами. «До Євро-2012 ми чекаємо, що 70-80% особового складу розмовлятиме мінімум однією іноземною мовою... - сказав В.БОНДАР. - Ми спеціально зараз підбираємо кадри по всій Україні, щоб забезпечити пункти пропуску митниками, які вільно володіють іноземною мовою».